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FETÖ lideri Gülen'in gizemli akıbeti ve Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik hakim! Taşınıyor iddiası

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ABD'deki durumu ve örgütün Pensilvanya'daki merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları hakkında tartışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 21:32
FETÖ lideri Gülen'in gizemli akıbeti ve Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik hakim! Taşınıyor iddiası

FETÖ elebaşının kaldığı çiftlikten başka bir yere götürüldüğü iddia ediliyor

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ABD'deki durumu ve örgütün Pensilvanya'daki merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları, kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in sosyal medyada yaptığı açıklamalar, örgüt yandaşları arasında büyük tartışmalara yol açarken, örgüt merkezinden alınan son görüntüler de dikkat çekiyor.

FETÖ'ye ait çiftlikte yaşanan son gelişmeler, özellikle Gülen'in durumu hakkında yoğun spekülasyonlara neden oldu. Örgüt merkezinden alınan son görüntülerde, 24 saat aralıksız nöbet tutan ABD'li güvenlik görevlilerinin artık yerlerinde olmadığı belirlendi.

Örgütün yayın organlarında geçen "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak adlandırılan FETÖ merkezine yapılan ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların evlerini boşalttığı öğrenildi. Örgüt üyelerinin yoğun olduğu bölgelerdeki yerli esnaflar da, kampa gelen giden kimsenin olmadığını doğruladı.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in iddiaları, örgüt yandaşları arasında karşılıklı suçlamalara neden oldu. Gülen'in örgüt merkezinden kaçırıldığı yönündeki iddiaların yanı sıra, örgüt içindeki kavga ve çekişmeler de kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Örgüt içindeki suçlamalar ve sessizlik, özellikle Gülen'in akıbeti hakkında daha fazla spekülasyona neden oluyor. Ancak, örgütün geleceği ve liderlik konusundaki belirsizlik, FETÖ'nün içinde bulunduğu durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

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