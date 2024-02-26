FETÖ mensubu baba ve oğlunun yurt dışına kaçma girişimi engellendi

Terörle mücadele, emniyet ve asayiş için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü’de askeri yasak bölge içinde yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 2 FETÖ’cüyü gözaltına aldı. Valilikten verilen bilgiye göre, şüphelilerin üzerlerinde sahte kimlik ve pasaport bulundu.