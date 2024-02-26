FETÖ mensubu baba ve oğlunun yurt dışına kaçma girişimi engellendi

Edirne'de, FETÖ’nün darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçmaya çalışan, örgütün 'mahrem imamları' ile ankesörlü telefonlardan haberleştiği belirlenen baba oğul, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinden sahte kimlik ve pasaport çıktı.
FETÖ’nün darbe girişimine karışan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yapan baba oğul, Edirne’de askeri yasak bölgede jandarma ekiplerince ele geçirildi. Şüphelilerin sahte kimlik ve pasaport taşıdıkları ortaya çıktı.
Meslekten atılan emniyet müdürü ve eski asker olan baba oğul, FETÖ’den gözaltına alındı. Zanlıların kimlikleri jandarma tarafından tespit edildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.