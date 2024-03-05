FETÖ’nün Ankara ağına darbe! 17 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde ‘mahrem hizmetler’ adı altında faaliyet gösteren yapılanma ile bağlantılı olduğu belirlenen 17 kişinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS’deki usulsüzlüklerine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda bir dizi gözaltı kararı verdi. 2009 ve 2010 KPSS sorularını sınavdan önce ele geçirip örgüt üyelerine dağıttığı belirlenen 2 kişi ve bu soruları kullanarak sınavlara girip, aldıkları puanlarla kamu kurumlarına yerleştirildiği tespit edilen 9 kişi olmak üzere toplamda 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu operasyon, Ankara merkezli olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.