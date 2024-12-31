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FETÖ'nün Ankesörüne Takılan Eski Astsubaya 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

FETÖ'yle irtibatı tespit edilen eski astsubay Ufuk K. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:03
FETÖ'nün Ankesörüne Takılan Eski Astsubaya 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

FETÖ'nün Askeri Yapılanmasındaki Eski Astsubay Ufuk K. Hakkında İddianame Hazırlandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu belirtilen eski astsubay Ufuk K. hakkında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Bu iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlandı.

Arama Kayıtları ve İtiraflar

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamları tarafından 68 kez arandığı belirlenen Ufuk K. hakkında yapılan detaylı incelemelerde, ardışık aramalar sonucunda tutuklandığı kaydedildi. 7 Aralık tarihinde gözaltına alınan Ufuk K., toplamda 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Şüpheli Savunması ve İddianamede Yer Alan Detaylar

İddianamede şüpheli Ufuk K.'nin, “Telefon numarasını ben kullanmıyorum. Bu aramaların ne amaçla ve kim tarafından yapıldığı konusunda bilgim yoktur” şeklindeki savunmasına yer verildi. Ancak, eski astsubay Burak C.'nin ifadeleri, Ufuk K.'nin FETÖ ile bağlantılarını gözler önüne serdi.

Örgütsel Faaliyetler ve Deliller

Burak C., Ufuk K.'yi örgüt evlerinde ve askeri okullara hazırlık gruplarında gördüğünü ifade etti. İddianamede ayrıca, Ufuk K.’nin örgüt adına gizli toplantılara katıldığı ve çeşitli yöntemlerle örgütün stratejileri doğrultusunda hareket ettiği de belirtildi. Toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair güçlü kanıtların bulunduğu vurgulandı.

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