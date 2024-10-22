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FETÖ'nün Elebaşı Fetullah Gülen'in Cenaze Hazırlıkları

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze detayları ve vasiyet iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:59
FETÖ'nün Elebaşı Fetullah Gülen'in Cenaze Hazırlıkları

FETÖ'de Elebaşı Fetullah Gülen'in Cenaze Hazırlıkları

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, Pensilvanya'da örgütün merkezi olarak görülen çiftliğin arazisine defnedilmesi bekleniyor. Bu süreçte örgüt mensupları arasında, Gülen’in bıraktığı iddia edilen bir yazılı vasiyet üzerinde çeşitli söylentiler dolaşıyor.

Cenaze Töreninin Detayları

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gülen'in cenazesiyle ilgili belirsizlikler, kimin cenaze namazını kıldıracağı, kimlerin katılacağı ve nereye gömüleceği konusunda örgüt içinde devam etmekte olan anlaşmazlıklarla birlikte giderek belirginleşiyor. Cenazenin perşembe günü Pensilvanya'daki çiftlik alanında, Gülen'in daha önceden işaret ettiği bir yere defnedilmesi planlanıyor.

Cenaze Namazını Kimin Kıldıracağı

Güvenilir kaynaklar, cenaze namazının Suat Yıldırım tarafından kıldırılmasının beklendiğini ifade ediyor. Örgüt mensuplarının cenazeye katılmak üzere farklı ülkelerden şimdiden yola çıktığı bildiriliyor.

Aile Üyelerinin ve Örgüt Üyelerinin Mesajı

FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesinde, aile üyelerinin bir arada bulunarak örgüt içindeki bölünmelere dair “birlik” mesajı vermesi hedefleniyor. Ayrıca, örgütün “Gülen’in son anları” başlığıyla çeşitli yazılı paylaşımlar yapması da öngörülüyor.

Yazılı Vasiyet İddiaları

Diğer yandan, FETÖ elebaşı Gülen'in bir yazılı vasiyet bıraktığı konusu, örgüt üyeleri arasında yoğun bir şekilde konuşuluyor. Gülen, 20 Ekim tarihinde ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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