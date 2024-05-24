FETÖ'nün emniyet içi gizli yapılanmasına darbe! 46 gözaltından 14 tutuklama

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında emniyet içinde örgütlenen 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 14'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet İçi Gizli yapılanma Çökertildi

FETÖ'nün emniyet teşkilatı içinde gizlilik oluşturarak örgütlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün emniyet gizli yapılanması içinde "emniyet gizli sorumlusu" olduğu ve halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalıştığı tespit edilen 46 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verildi.

28 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyet sorgularının ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanıldı

Şüphelilerden 26'sı, savcılık sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlattı.

14 Tutuklama, 6 Adli Kontrol

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın etkin pişmanlık kapsamında ismi verilenler de dahil olmak üzere çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.