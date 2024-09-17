FETÖ'nün Emniyet Yapılanmasına Yönelik Büyük Operasyon: 29 Gözaltı

FETÖ'nün Emniyet Yapılanmalarına Yönelik Operasyon

Ankara merkezli olarak, 19 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar sonucu 41 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Açıklama Yaptı

Yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmalar, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik yapılan planlı operasyonları ortaya çıkardı.

Mahrem İmamlar ve Gözaltı Kararları

Soruşturma çerçevesinde, örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen 6 kamu personeli dahil olmak üzere, toplamda 36 emniyet mahrem sorumlusuna gözaltı kararı çıkartıldı. Bu kişilerin bazıları hala çeşitli kamu kurumlarında aktif olarak çalışmaktadır.

Gizli İletişim Araçları ve Bylock Kullanımı

Ayrıca, yapılan HTS analizleri ve içerik çözümlemeleri sonrasında, örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock uygulamasını kullanan 5 kişi için de gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda toplamda 41 şüpheli için gözaltı kararı aktif olarak uygulanmaktadır.

Yakalama ve Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk işlemleri de sürdürülmektedir.