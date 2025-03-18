FETÖ'nün Eski Emniyet Müdürü Osman Şamil Kaya Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde firari eski emniyet müdürü Osman Şamil Kaya, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda, darbe girişiminin hemen ardından meslekten ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü Osman Şamil Kaya, Çankaya'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Kaya, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahıs. 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapıyordu ve darbe girişiminin Ankara ayağındaki ekipte yer aldığı bildirildi.

Kaya'nın adına dört farklı hattan, FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıldığı ve örgütsel yazışmalarının bulunduğu tespit edildi. Güncel veri analiz raporlarına göre, Kaya'nın örgüte bağlılığı en üst seviyede olan 'A5' kategorisinde yer aldığı kaydedildi.

Örgütsel toplantılara katıldığına dair tanık beyanları bulunan Kaya'nın, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle irtibatı olduğu ve kendisine verilen talimatlar doğrultusunda örgütün şantaj kasetlerini sakladığı öğrenildi.