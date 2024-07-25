Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

FETÖ'nün Eski Yönetici Çiftine Tahliye Kararı

Mehmet Kamış ve Ali Çolak, mahkeme kararı ile adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Davada önemli gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:32
FETÖ'nün Eski Yönetici Çiftine Tahliye Kararı

FETÖ'nün Eski Yöneticileri Tahliye Oldu

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış ve Ali Çolak için adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Mahkeme Durum Değerlendirmesi Yaptı

Duruşmada hazır bulunan Mehmet Kamış ve avukatı, tahliye taleplerini ilettiler. Ali Çolak ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmaya müdahil olan TBMM avukatı da hazır bulundu.

Tahliye Gerekçeleri

Söz hakkı verilen Mehmet Kamış, cezaevinde yüksek tansiyona bağlı sağlık problemleri yaşadığını belirterek tahliye talep etti. Ali Çolak ise FETÖ'den talimat almadığını savunarak tahliyesini istedi.

Dava Süreci ve İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kamış ve Çolak'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle yargılandıkları belirtildi. Her iki sanık, aralarında tanınmış gazetecilerin de bulunduğu 17 kişilik bir davanın firari sanıkları olarak listelenmişti.

Mal Varlıklarına El Konulması Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanları hakkında soruşturma sonrası mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Mahkeme, bu talebi kabul ederek Mehmet Kamış ve diğer sanıkların mal varlıklarına el konulması yönünde karar verdi.

Yakalanma ve Tutuklanma Süreci

Kasım 2023'te İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen bir operasyonda Mehmet Kamış yakalanmış ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. Mahkeme, kaçma şüphesi nedeniyle Kamış'ın tutuklanmasına hükmetmişti.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları