FETÖ'nün Eski Yönetici Çiftine Tahliye Kararı

FETÖ'nün Eski Yöneticileri Tahliye Oldu

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış ve Ali Çolak için adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Mahkeme Durum Değerlendirmesi Yaptı

Duruşmada hazır bulunan Mehmet Kamış ve avukatı, tahliye taleplerini ilettiler. Ali Çolak ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmaya müdahil olan TBMM avukatı da hazır bulundu.

Tahliye Gerekçeleri

Söz hakkı verilen Mehmet Kamış, cezaevinde yüksek tansiyona bağlı sağlık problemleri yaşadığını belirterek tahliye talep etti. Ali Çolak ise FETÖ'den talimat almadığını savunarak tahliyesini istedi.

Dava Süreci ve İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kamış ve Çolak'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle yargılandıkları belirtildi. Her iki sanık, aralarında tanınmış gazetecilerin de bulunduğu 17 kişilik bir davanın firari sanıkları olarak listelenmişti.

Mal Varlıklarına El Konulması Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanları hakkında soruşturma sonrası mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Mahkeme, bu talebi kabul ederek Mehmet Kamış ve diğer sanıkların mal varlıklarına el konulması yönünde karar verdi.

Yakalanma ve Tutuklanma Süreci

Kasım 2023'te İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen bir operasyonda Mehmet Kamış yakalanmış ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. Mahkeme, kaçma şüphesi nedeniyle Kamış'ın tutuklanmasına hükmetmişti.