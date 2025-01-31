FETÖ'nün Gri Kategorideki Firarisi Eski Hakim Yaşar Akyıldız Tutuklandı

Eski Hakim Yaşar Akyıldız Tutuklandı

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 9 yıldır gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Akyıldız, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne getirildi.

İfade ve Tutuklama Süreci

Akyıldız, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, ifadesini değerlendirdikten sonra Akyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.

Yaşar Akyıldız, FETÖ’nün yargıdaki yapılanmasına dair önemli bir isim olarak kayda geçti. Tutuklanması, yargı sürecinin FETÖ ile olan mücadelesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.