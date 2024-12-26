FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Yapılanmasında 7 Tutuklama

Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 7 Tutuklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu, zanlıların ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında görev yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet savcıları, şüphelilerden 2'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle bağlantılı isimleri teşhis ettiğini bildirdi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan, aralarında muvazzaf binbaşının da bulunduğu 7 kişiye tutuklama kararı verildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma Süreci
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Aralık'ta FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'nde 'mahrem hizmetler' yapılanmasına dahil olduğu belirtilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerden 12'sini gözaltına aldı.