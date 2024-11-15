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FETÖ'nün Kocaeli'deki Sözde Mesulü İstanbul'da Yakalandı

FETÖ üyesi olmaktan hüküm giymiş Kocaeli'nin sözde eğitim mesulü, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:52
FETÖ'nün Kocaeli'deki Sözde Mesulü İstanbul'da Yakalandı

FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen örgütün Kocaeli'deki sözde "ilk, ortaokul ve lise mesulü" Mehmet Avcı, İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerini yerinde tespit etmek amacıyla başlattıkları koordineli çalışmalarda önemli bir gelişmeye imza attı. Yapılan araştırmalar sonucunda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında örgütün irtibatlarını sürdürme çabaları belirlendi.

Gözaltına alınan kişilerin, örgütsel bağlantılarını korumak ve finansal destek sağlamak amacıyla takip edildiği, yeni üyeler kazanma çabalarının da halen sürdüğü ortaya kondu.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Avcı'nın Esenyurt'ta olduğu tespit edildi. Avcı'nın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve evlerde sohbetler vererek örgüt üyelerini polis ve askeri okul sınavlarına hazırladığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan Avcı'nın yanında dijital materyallere de el konuldu. Bu materyaller üzerinde yapılan incelemede, Signal uygulaması üzerinden örgüt içindeki başka bir zanlıyla iletişim kurduğu tespit edildi. İlgili zanlının "Latif" kod adını kullanan S.A. olduğu belirlendi ve o da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Hükümlü Mehmet Avcı da adli makamların işleyişi sonrası cezaevine konuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen örgütün Kocaeli'ndeki sözde "ilk, ortaokul ve lise mesulü" olan...

FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen örgütün Kocaeli'ndeki sözde "ilk, ortaokul ve lise mesulü" olan Mehmet Avcı' İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'da yakalandı.

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