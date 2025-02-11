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FETÖ’nün KPSS Çalışma Evlerine Yönelik Soruşturma: 6 Gözaltı Kararı

Ankara'da FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturmada 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:38
FETÖ’nün KPSS Çalışma Evlerine Yönelik Soruşturma: 6 Gözaltı Kararı

FETÖ’nün KPSS Çalışma Evlerine Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik önemli bir soruşturma başlatarak, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

Yakalanacak 6 Şüpheli

Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında 5'i aktif kamu çalışanı olmak üzere toplam 6 şüphelinin, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edildi.

Ankara Merkezli Çalışmalar

Gözaltı kararları doğrultusunda, Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor. Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma içerisinde.

FETÖ'nün KPSS çalışma evleri üzerinden yürüttüğü faaliyetlere yönelik yapılan bu müdahale, toplumda güvenliğin artırılması ve kamu düzeninin sağlanması açısından büyük bir öneme sahip.

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