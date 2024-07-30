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FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasında Yer Alan Emekli Albay İçin Hapis İstemi

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında rol alan emekli albay Murat B. hakkında 15 yıl hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:32
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasında Yer Alan Emekli Albay İçin Hapis İstemi

Ankara'da FETÖ Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen emekli albay Murat B. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İtiraflar ve Gözaltı Süreci

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, emekli albay İbrahim A. isimli itirafçının 1993 yılında askeri öğrenci olduğu dönemde, şüpheli Murat B. ile diğer askerlerin örgütsel toplantılara katıldığını belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Murat B, 25 Haziran tarihinde gözaltına alındı.

Örgütsel İletişim ve Pişmanlık

Murat B. ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ve 1985 yılında ortaokul yıllarında örgütle irtibat kurmaya başladığını belirtti. Ayrıca, FETÖ'nün askeri liselere hazırlık kampında eğitim aldığını ve buradaki eğitimin ardından 1985-1989 yılları arasında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde okuduğunu aktardı. Emekli albay, Fatih kod adlı kişinin kendilerine züccaciye dükkanında gizli toplantılar yaptıklarını anlattı.

FETÖ Elebaşı ile Görüşme

Murat B, askeri lise döneminde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürdüklerini ifade etti. "1987'de bizi bir arabayla aldılar ve Gülen'le görüşmeye götürdüler. Biz de saatlerce kendisini dinledik. Örgütün içine girdiğim için pişmanım" şeklinde konuştu.

Mahkemeye Sevk ve Hapis İstemi

İddianameye göre, Murat B'nin FETÖ mensuplarıyla olan bağı, gizli toplantılara katılması ve onlara bağlılığı, mahrem imam denilen şahısla ilişkisinin varlığına işaret ediyor. Murat B., FETÖ üyesi olduğunu bildiği 12 kişiyi deşifre ederek mahkemeye sevk edildi ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Yapılan tespitlerde, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır. Emekli albayın etkin pişmanlık hükümlerinin değerlendirilmesi ise mahkemeye bırakıldı.

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