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FETÖ'nün Sözde Emniyet İmamı Kemalettin Özdemir’in Yargı Süreci Başladı

FETÖ'nün sözde emniyet imamı Kemalettin Özdemir'in yargılanma süreci Ankara'da başladı. Özdemir, terör örgütüyle geçmişini ve savunmasını mahkemede anlattı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:20
FETÖ'nün Sözde Emniyet İmamı Kemalettin Özdemir’in Yargı Süreci Başladı

FETÖ'yle Bağlantılı Kemalettin Özdemir'in Yargılanması

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu iddia edilen Kemalettin Özdemir için Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci başladı. Özdemir, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Duruşmada Özdemir'in Savunması

Duruşmaya katılan sanık Kemalettin Özdemir, 2010 yılında FETÖ ile irtibatını kopardığını belirtti. Özdemir, örgütün uygulamalarının dini fetva ile örtüşmediğini ifade ederek 2010'dan itibaren kendisiyle aynı görüşte olanlarla mücadele etmeye başladığını vurguladı.

Özdemir, "2010'dan itibaren gönüldeki ayrılık tahammül edilemeyecek hale gelmişti. Açıktan mücadeleye başladım" diyerek emniyet yetkililerine örgütün ihanetlerini anlattığını kaydetti.

Mahkemede Dinlenen Tanıklar

Duruşmada üç tanık dinlendi. Tanıklardan Alpaslan Uz, Özdemir'i geçmişte bilgilendirme yaparken tanıdığını açıkladı. Ahmet Deniz, Özdemir'in dini sohbetler verdiğini söyledi ve onun örgütle ne ölçüde bağlantılı olduğunu bilmediğini aktardı. Tanık Hacı Mustafa Erzurumluoğlu ise Özdemir'in örgüt içindeki konumuna dair bilgiler verdi.

İddianamede Yer Alan Bilgiler

Özdemir'in, FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki konumu ve örgüt içindeki telefon görüşmeleri iddianamede detaylıca yer aldı. İddianamede, Özdemir'in 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği belirtildi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 19 Kasım tarihine ertelendi.

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