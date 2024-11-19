FETÖ'nün Sözde Emniyet İmamı Kemalettin Özdemir'in Yargılanmasına Devam Edildi

FETÖ'nün Sözde 'Emniyet İmamı' Yargı Önünde

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından sözde 'emniyet mahrem imamı' olduğu öne sürülen Kemalettin Özdemir hakkında açılan davada, duruşmaya tanık beyanlarıyla devam edildi. Özdemir'in, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

Duruşmada Neler Yaşandı?

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuksuz sanık Kemalettin Özdemir ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, duruşmaya gelen evrakı inceledikten sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

M.S. adlı tanık, polis akademisinde eğitim aldığı sırada, Özdemir'in örgütsel toplantılar düzenlediğini aktardı. Tanık, "Ankara Batıkent'te bir eve gitmiştik. Kemalettin Özdemir, bizimle ilgileniyordu. Bize sohbet veriyordu. Yaşadıklarımı mahkemede anlattım." ifadelerini kullandı.

S.Ç., 45 yıllık gazeteci olarak tanıklığını sunarak, FETÖ ile ilişkilerinin detaylarını açıkladı. Tanık, "Kemalettin Hoca'yı o dönemden tanırım. 'Polis hizmetlerinin imamı' olarak bilirdim. 1999'da Gülen'in, onu Afrika'ya gönderdiğini biliyorum." dedi.

Daha sonra, tanık O.G. de, Özdemir'i 1994-1998 yılları arasında polis akademisinde eğitim aldığı dönemde tanıdığını belirtti ve "1997 yılında Kemalettin Bey bizlere sohbet verdi." dedi.

İ.S. adlı tanık ise, Özdemir'in 1980-1985 yılları arasında 'polis imamı' olarak görev yaptığını ifade etti.

Tanık Beyanları ve Mahkeme Kararı

Tanıkların beyanlarının ardından, sanık Özdemir, tanık ifadelerindeki aleyhe hususları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme, bazı tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 30 Ocak 2025 tarihine erteledi.

İddianamedeki Suçlamalar

İddianamede, Özdemir'in FETÖ'nün sözde 'emniyet mahrem imamı' olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve üst düzey örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtiliyor. Ayrıca, Özdemir'in, örgütün iletişim yöntemlerini kullanarak pek çok örgüt üyesiyle bağlantı kurduğuna dair delillerin olduğu ifade ediliyor.

Özdemir'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile yargılandığı davanın seyri, toplumda büyük bir dikkatle izleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.