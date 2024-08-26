FETÖ'nün TSK İmamı Adil Öksüz'ün Kaçışına Yardımcı Olan Şüpheli Tutuklandı

FETÖ'ye Bağlı İsimler Yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçışını sağlayan C.Y., beraberinde iki diğer şüpheli ile birlikte tutuklandı.

Aracı Durduğunda Kaçmaya Çalıştılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen C.Y. ve A.H.'yi uygulama noktasında durdurdukları araçtan kaçmaya çalıştıkları sırada yakaladı. Yapılan incelemelerde, yakalanan aracın plakasının A.B.'ye ait olduğu belirlendi ve A.B., ikametinde gözaltına alındı.

Öksüz ile Bağlantıları Ortaya Çıktı

C.Y., Adil Öksüz ile bağlantılı olduğu ve Öksüz'ün 15 Temmuz sonrası saklandığı evde bir hafta kaldığı tespit edildi. C.Y.'nin, Öksüz'ü Rüştü kod isimli arkadaşına kaçırmasına yardım ettiği belirlendi. Ayrıca, C.Y. bir süre örgütün Amasya il imamı olarak da görev yaptı.

Şüphelilerin Geçmişi ve Faaliyetleri

8 yıldır firari olarak aranan C.Y., FETÖ'nün Hava Harp Okulu yapılanmasında üst düzey görevde bulunuyordu. C.Y.'nin, örgüte ait gaybubet evlerini temin etme ve örgüt üyelerinin yurtdışına kaçışlarına yardımcı olduğu belirlendi. Kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Diğer şüpheli A.H., Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askeri personel ile irtibatlı bir doktor olarak kayıtlara geçti. A.B. ise binbaşı rütbesindeyken ihraç edilmiş, firari örgüt üyelerine yardımda bulunmuştu.

Yakalanan tüm şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan C.Y., tutuklandı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan C.Y., tutuklandı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan C.Y., tutuklandı.