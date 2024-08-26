Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

FETÖ'nün TSK İmamına Destek Verdikleri Belirlenen Üç Şüpheli Tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adil Öksüz'ü saklayan üç kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:55
FETÖ'nün TSK İmamına Destek Verdikleri Belirlenen Üç Şüpheli Tutuklandı

FETÖ'ye Destek Veren Şahıslar Tutuklandı

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından, FETÖ'nün nikahı olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı Adil Öksüz'ü sakladığı tespit edilen C.Y. ve onunla birlikte hareket eden iki şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Söz konusu kişilerin, Öksüz'ün saklandığı evde kaldıkları ve kaçışını sağladıkları belirlenen önemli bir rol üstlendikleri ifade ediliyor. Güvenlik güçleri, şüphelilerin bağlantılarını araştırıyor.

Adil Öksüz'ün Kaçışı

Öksüz, darbe girişiminin ardından uzun bir süre kayıplarda gezdi ve birçok kişi tarafından saklandı. Bu bireylerin tutuklanması, sürecin ne kadar karmaşık ve tehlikeli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, FETÖ ile mücadele kapsamında atılan adımlardan biri olarak kaydedildi ve yetkililer, durumun detaylarını incelemeye devam ediyor.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden...

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan C.Y., tutuklandı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden...

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan C.Y., tutuklandı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden...

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan C.Y., tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!