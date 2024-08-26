FETÖ'nün TSK İmamına Destek Verdikleri Belirlenen Üç Şüpheli Tutuklandı

FETÖ'ye Destek Veren Şahıslar Tutuklandı

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından, FETÖ'nün nikahı olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı Adil Öksüz'ü sakladığı tespit edilen C.Y. ve onunla birlikte hareket eden iki şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Söz konusu kişilerin, Öksüz'ün saklandığı evde kaldıkları ve kaçışını sağladıkları belirlenen önemli bir rol üstlendikleri ifade ediliyor. Güvenlik güçleri, şüphelilerin bağlantılarını araştırıyor.

Adil Öksüz'ün Kaçışı

Öksüz, darbe girişiminin ardından uzun bir süre kayıplarda gezdi ve birçok kişi tarafından saklandı. Bu bireylerin tutuklanması, sürecin ne kadar karmaşık ve tehlikeli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, FETÖ ile mücadele kapsamında atılan adımlardan biri olarak kaydedildi ve yetkililer, durumun detaylarını incelemeye devam ediyor.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan C.Y., tutuklandı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan C.Y., tutuklandı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan C.Y., tutuklandı.