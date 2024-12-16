FETÖ'nün Yargısal Darbe Teşebbüsü: 11 Yıl Sonra

FETÖ'nün Yargısal Darbe Girişimi Üzerine 11 Yıl Geçti

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinden verdiği talimatla, Türkiye'de çok sayıda kumpas ve örgüt davasının baş tacı olan girişimin üzerinden tam 11 yıl geçti. Ölümü, özellikle şehit yakınları ve gaziler tarafından sevinçle karşılanan Gülen, o dönemdeki Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine yönelik kumpas girişimlerini organize etmişti.

17-25 Aralık Kumpas Davaları

Kamuoyunu derinden etkileyen olay, 7 Şubat 2012'deki MİT kumpası planında başarısız olan FETÖ'nün, 17-25 Aralık kumpası için yeniden düğmeye basmasıyla başladı. 6 Mart 2012'de İstanbul'daki savcılar tarafından 40'tan fazla kişiye yönelik başlatılan soruşturmalarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak" gibi ciddiyet arz eden suçlamalar ortaya atıldı. Bu süreçte, hukuki çerçeve dışı dinleme kararları verildiği ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde önemli yerleri olan bakanların bile izlenmeye alındığı belirtildi.

Medya ve Algı Operasyonları

FETÖ üyeleri, soruşturmalarda dinledikleri kişilerin özel bilgilerini bir araya getirerek, ileride algı operasyonları yürütmek üzere kullandı. FETÖ'nün yargı ve emniyetteki etkinliğini kullanarak oluşturduğu algılar, halkın gözünde çeşitli maksatlar güttü. Birçok ünlü iş insanının isimleri bu şekilde terör örgütünün finansörleri olarak gösterilerek, kamuoyu ve medya üzerinden baskı kurulmaya çalışıldı.

Gözaltı ve Tutuklamalar

25 Aralık 2013'te yapılan operasyonla, dönemin savcısı Muammer Akkaş önderliğinde 89 kişi gözaltına alındı. Ancak, bu süreçte gözaltı talimatı emniyet ve jandarma tarafından işleme konulmadı. FETÖ mensuplarının organize ettiği kampanyalar sonucunda, yargı darbe girişiminin perde arkasında neler olduğu yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı.

Mahkeme Süreçleri ve Verilen Cezalar

Sonuç olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpaslarıyla ilgili birçok kişiyi çeşitli suçlamalardan ceza yağmuruna tuttu. Bu süreçler, Yargıtay kararlarına kadar uzanan uzun bir dava silsilesine dönüştü. Ancak FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye dönmedi ve 20 Ekim'de ABD'de vefat etti.

Gülen'in Ölümü ve Mücadele Kararlılığı

Gülen'in ölümü sonrası hükümet ve siyasi parti temsilcileri, FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerinin mesajını verdiler. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yakınlarını kaybeden şehit aileleri ve gaziler, bu durumu sevinçle karşıladı. Ülke, FETÖ ile olan mücadelesine daha da hız vererek, adaletin yerini bulmasını sağlamak için çalışmaya devam ediyor.