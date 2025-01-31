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FETÖ Operasyonu: İstanbul Merkezli 9 İlde 11 Şüpheli Gözaltında

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:50
FETÖ Operasyonu: İstanbul Merkezli 9 İlde 11 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Merkezli 9 İlde FETÖ Operasyonu

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, 9 ilde eş zamanlı yapılan çalışmalarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerine yönelik soruşturma ve operasyonlarına devam ediyor.

Ekipler, adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanan, FETÖ'ye ait çalışma evlerinde konaklayan ve düzenlenen gezilere katılan şüphelileri tespit etti. Ayrıca, ankesörlü hatlardan arama yapıldığı ve ByLock adlı gizli haberleşme programını kullanan kişilerin tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 11 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 8'inin daha önce hakim ve savcı olarak görev yaptığı, sonrasında ise istifa ederek avukatlık mesleğine yöneldikleri öğrenildi.

Yakalanan zanlılar, emniyet kurumunda gerekli işlemler için götürüldü.

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