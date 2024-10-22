FETÖ Propagandası Yapan 177 Sosyal Medya Hesap Yöneticisi Belirlendi

FETÖ'ye Yönelik Sosyal Medya Denetimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün elebaşısı olan Fetullah Gülen'in vefatının ardından, sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan 177 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları İş Başında

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmaları aktardı. 177 sosyal medya hesabının yöneticileri, örgütü öven nitelikte paylaşımda bulundukları ve taziye mesajları paylaştıkları gerekçesiyle belirlendi. Devriye Görevleri Kesintisiz Devam Ediyor

Yerlikaya, gerekli işlemlerin başlatıldığını ve Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarının, siber suçlara karşı 7/24 sanal devriye görevlerini yerine getirdiğini vurguladı. Bu durum, siber suçlarla mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.