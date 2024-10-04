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FETÖ Üyesi Eski Hakim Tutuklandı

MİT'in operasyonuyla yakalanan eski hakim Mustafa Karatay, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 23:11
FETÖ Üyesi Eski Hakim Tutuklandı

FETÖ Üyeliği Suçlamasıyla Yakalanma Süreci

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçlamasıyla yaklaşık 8 yıl boyunca aranan eski hakim Mustafa Karatay, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındı. Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yakalama ve Tutuklama Süreci

Karatay, gözaltı işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Burada yapılan sorgulama sonrasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Operasyonun Ayrıntıları

8 yıl boyunca kaçak olarak yaşamış olan Karatay, 2 Ekim'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde, kıyafetlerinin arasına gizlenmiş bir şekilde bulundu. Evinin içindeki aramada, FETÖ'nün üst yönetimiyle bağlantı kurmak için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet ve telefon gibi dijital malzemelere el konuldu. Ayrıca, Signal uygulaması üzerinden örgütle iletişim kurduğu da tespit edildi.

Tutuklamanın Arka Planı

FETÖ'nün yargı üzerindeki etkisiyle ilgili önemli bir figür olan Karatay, ağır ceza mahkemesi başkanlığı ve özel yetkili hakimlik gibi görevlerde bulunmuştu. Erzincan'daki Ergenekon davası gibi önemli davalarda mahkeme heyeti başkanlığı yapmış olan Karatay'ın, FETÖ ile olan bağlantılarını saklayarak örgütün islamı devam ettirdiği belirlenmişti.

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