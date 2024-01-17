FETÖ'ye 'Kıskaç-4' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün darbe girişimine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde FETÖ'cülere yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün "gaybubet evleri"nde saklanan ve örgütten yardım alan şüphelilerin kimliklerinin belirlendiğini söyledi.

KONYA MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ OPERASYONU

Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerinin ortak operasyonuyla 2 ev sahibi ve 4 aranan FETÖ'cünün gözaltına alındığını söyledi. Yerlikaya, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda yer alan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri belirlenen şüphelilere yönelik olarak Konya merkezli 9 ilde yapılan baskınlarda da 11 kişinin yakalandığını açıkladı.