FETÖ’ye ‘Kıskaç’ operasyonu: 17 ilde 90 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili detaylı bilgiyi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Yerlikaya’nın aktarmış olduğu bilgilere göre, 17 ilde düzenlenen ‘Kıskaç-18’ operasyonlarında, son 4 gün içinde 90 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmiş olan operasyonlarda FETÖ’yle bağlantısı olan, söz de örgütün emniyet, adliye ve güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, sözde örgütün sözde sorumluları ile irtibat halinde oldukları belirlenen 90 kişi yakalandı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra bir miktar Türk Lirası ve döviz de ele geçirildi.