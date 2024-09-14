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FETÖ'ye Operasyon: 39 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı düzenlenen 'Kıskaç-27' operasyonlarında 39 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 08:12
FETÖ'ye Operasyon: 39 Şüpheli Gözaltında

FETÖ'ye Karşı Kapsamlı Operasyonlar

İçişleri Bakanlığı, FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Kıskaç-27' operasyonları kapsamında 39 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü ve il emniyet müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti. 17 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlarda, şüphelilerin örgütün 'askeri' ve 'finans' yapılanmalarında yer aldıkları tespit edildi.

İletişim Yöntemleri ve Ele Geçirilen Materyaller

Yerlikaya, gözaltındaki şüphelilerin ankesörlü telefonlarla iletişim kurduklarını ve 'ByLock' isimli kripto haberleşme programını kullandıklarını ifade etti. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonların Sürekliliği

Bakan, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek," dedi. Ayrıca, operasyonları yürüten güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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