FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-25 Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı

FETÖ'ye Dönük Kapsamlı Operasyonlar Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-25 operasyonları çerçevesinde 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve KOM başkanlıklarının iş birliğiyle yürütülen bu operasyonların detaylarını paylaştı.

Yapılan Operasyonlar Hakkında Bilgiler

Karşılıklı koordinasyon içerisinde gerçekleşen bu operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van illerini kapsadı. Yerlikaya, terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı ve operasyon sonucunda 20 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şüphelilerin Faaliyetleri

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin örgütün "askeri mahrem yapılanması" içinde etkin olduklarını belirterek, bu kişilerin ankesörlü telefonlarla iletişim kurduklarını ve örgüt içerisindeki sorumlu isimlerle bağlantıları olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu şüphelilerin, FETÖ'nün kripto haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları ve FETÖ soruşturmalarında adlarının geçtiği bilgileri edinildi.

Operasyonlara Devam Edilecek

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak, bu süreçte görev alan polis ekiplerini tebrik etti. Terörle mücadele çabalarının süratle devam edeceğini belirtti.