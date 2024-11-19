FETÖ'ye Yönelik "Kıskaç-30" Operasyonunda 459 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen "Kıskaç-30" operasyonunda 459 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin de bulunduğu 66 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin, örgütün güncel finans, öğrenci, emniyet, askeri ve adliye mahrem yapılanmalarına mensup oldukları tespit edildi. Şüphelilerin, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları ortaya konuldu.

Sosyal Medya ve İletişim Yöntemleri

Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yaptığı, ankesörlü telefonlarla sorumlu örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullandıklarının da belirlendiğini bildirdi.

Gelecek Mücadele ve Teşekkür

Zanlıların, sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantaj sağlamak üzere kodlandıkları ve haklarında firari olarak aranma kayıtlarının bulunduğu da ifade edildi. Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Son olarak, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarına ve bu başarıyı gerçekleştiren kahraman polis güçlerine teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.