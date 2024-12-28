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FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-32 Operasyonunda 93 Şüpheli Yakalandı

27 ilde düzenlenen Kıskaç-32 operasyonlarında 93 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı; önemli belgeler ve silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:07
FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-32 Operasyonunda 93 Şüpheli Yakalandı

FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-32 Operasyonunda Gözaltılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 27 ilde gerçekleştirilen "Kıskaç-32" operasyonları sonucunda 93 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İlgili iller arasında İstanbul, İzmir, Konya ve Bursa da yer aldı.

Operasyonlar ve Yakalanan Şüpheliler

10 gün süren bu operasyonlarda yakalanan zanlıların, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğünü, ankesörlü telefonlarla FETÖ sorumlusuyla irtibat haline girdiğini ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtildi.

Yerlikaya, yakalanan şüpheliler arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de olduğunu ifade etti. Operasyonlar neticesinde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, geniş miktarda döviz ve Türk Lirası, ayrıca çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Mücadele Devam Ediyor

Bakan Yerlikaya, FETÖ elebaşının ölümünden sonra da mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarına ve kahraman polis ekiplerine tebriklerini iletti.

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