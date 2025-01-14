FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-34 Operasyonunda 110 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı düzenlenen "Kıskaç-34" operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Son bir haftadır devam eden operasyonların detaylarını paylaşan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, örgütün 'akademisyen yapılanması', 'askeri yapılanması' ve 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürüttüklerini ifade etti. Şüpheliler ayrıca, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içindeki sorumlu kişilerle irtibat kurdukları ve 'ByLock' isimli kripto haberleşme programını kullandıkları gerekçesiyle aranıyorlardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında çok sayıda döviz, Türk lirası, doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiğinin altını çizerek, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, çalışmaları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri de tebrik etti.