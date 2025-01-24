DOLAR
35,68 -0,17%
EURO
37,29 -0,25%
ALTIN
3.180,09 -0,87%
BITCOIN
3.729.291,25 -1,56%

FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-36 Operasyonlarında 71 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kıskaç-36 operasyonlarında FETÖ'ye yönelik 71 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 07:58
FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-36 Operasyonlarında 71 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ ile Mücadelede Son Gelişmeler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik Kıskaç-36 operasyonları kapsamında 71 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

23 İlde Operasyon Gerçekleştirildi

Bakan Yerlikaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında, bir hafta boyunca 23 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlar hakkında bilgi verdi. Operasyonlar neticesinde 71 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları belirtti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibat kurmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu."

Yüksek Riskli Şüpheliler Gözaltına Alındı

Ayrıca, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları sırasında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan kişilerin de yakalandığı belirtildi.

Koordineli Çalışma

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat gibi illerde düzenlenen operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Hedef: Vatandaşın Huzuru ve Ülkenin Bütünlüğü

Yerlikaya, milletin birlik ve beraberliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüne, vatandaşların huzuruna ve refahına kast eden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak:

"Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump Yönetiminden Federal Ajanslara Göçmen Sınır Dışı Yetkisi
2
Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile İletişime Geçmeye Hazırlanıyor
3
Yangınlarda Evini Kaybedenler Los Angeles Şehir Yönetimine Dava Açtı
4
Kilis'te Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
5
İsrail Güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Filistinliyi Yaraladı
6
Rusya'dan UNICEF'e Eleştiri: Gazze'deki Çocuklar Daha Önemsiz
7
Yunanistan'da Eylemci Çiftçilere Biber Gazıyla Müdahale

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği