FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-36 Operasyonlarında 71 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ ile Mücadelede Son Gelişmeler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik Kıskaç-36 operasyonları kapsamında 71 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

23 İlde Operasyon Gerçekleştirildi

Bakan Yerlikaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında, bir hafta boyunca 23 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlar hakkında bilgi verdi. Operasyonlar neticesinde 71 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları belirtti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibat kurmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu."

Yüksek Riskli Şüpheliler Gözaltına Alındı

Ayrıca, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları sırasında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan kişilerin de yakalandığı belirtildi.

Koordineli Çalışma

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat gibi illerde düzenlenen operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Hedef: Vatandaşın Huzuru ve Ülkenin Bütünlüğü

Yerlikaya, milletin birlik ve beraberliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüne, vatandaşların huzuruna ve refahına kast eden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak:

"Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.