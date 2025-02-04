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FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-37 Operasyonu: 93 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kıskaç-37 operasyonları kapsamında 29 ilde 93 FETÖ şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:19
FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-37 Operasyonu: 93 Şüpheli Gözaltında

FETÖ'ye Yönelik Büyük Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı düzenlenen "Kıskaç-37" operasyonlarında 93 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonların 29 ilde gerçekleştirildiğini ve bir haftadır sürdüğünü belirtti.

Gözaltına Alınanlar Hakkında Bilgiler

Yerlikaya, yakalanan kişilerin, örgütün askeri mahrem ve öğrenci yapılanması içinde faaliyet gösterirken ankesörlü telefonlarla irtibat sağlamak ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullanmak suçlamalarıyla arandıklarını vurguladı. Ayrıca, belirtilen şahıslar arasında FETÖ soruşturması kapsamında tanık veya mağdur olarak ifade vermiş ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı kaydedildi.

Operasyonların Detayları

Operasyonlar; Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri tarafından yürütüldü. Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon gibi illerde düzenlendi.

Yerlikaya'dan Son Mesaj

Bakan Yerlikaya, FETÖ elebaşının ölümünden sonra yürütülen mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirterek, "Bu hain terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok," diye konuştu. Ayrıca, operasyonları gerçekleştiren cumhuriyet savcısı ve polisleri tebrik etti.

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