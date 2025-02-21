FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-40 Operasyonu: 353 Şüpheli Yakalandı

FETÖ'ye Karşı Kapsamlı Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonlarında 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yatırımcı ve kamuoyuna önemli bilgiler paylaştı.

Detaylar ve Yapılan Çalışmalar

Antalya merkezli olarak 31 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişi olmak üzere 353 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, yürütülen bu kapsamlı çalışmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Finansman Yapısı ve Tespitler

Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, döner restoran zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet gösterdiğini, özellikle FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı olan kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, bu işletmenin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediğini, sistemi ise Referans Temelli Büyüme (RTB) olarak adlandırdıklarını ifade etti.

Örgütsel Ve Ekonomik Bağlantılar

Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı, himmet alımında da bu kanalların devreye girdiği vurgulandı. Örgütsel bağlantıları artırmak amacıyla yapılan araştırmalar, gayri resmi ortakların hisse satışlarından elde edilen paranın takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnaflar üzerinden emanet usulüyle yapıldığını gösterdi. Ayrıca, şirketin yurt dışından yeni bayilikler elde ederek para transferlerini kolaylaştırdığı ve bu kapsamda savcılıklarca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

MASAK İncelemeleri ve Gelecek Adımlar

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şirketin finansmanında yurt dışında ve içinde işlem kaydı bulunmayan şahıslar üzerinden işlem yapıldığına dair deliller toplandı. Bu paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına dağıtılması için talimatlar verildiği belirtildi. Ayrıca, örgütten ayrılmak isteyen şahısların ise "şirketin manevi boyutunun olduğu" gibi söylemlerle karşılaştığı tespit edildi.