FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-40 Operasyonunda 102 ByLock Kullanıcısı Tespit Edildi

FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-40 Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanmasına karşı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonu, Antalya merkezli olarak, 31 ilde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 353 şüpheli'den 102'sinin, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Operasyonun Ayrıntıları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Bu süreçte, FETÖ'den referansı olmayanların bile garanti iş bulamadığı ve bazı şüphelilerin, kamu görevinden çıkarıldıkları aktarıldı. Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında 83'ü daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve 197'si hakkında FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunuyor.

Döner Restoran Zinciri ve Mali Durum

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin bir döner restoran zinciri aracılığıyla örgüte finansman sağladığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bu şirketin FETÖ'den kaydı olan kişilerle yaklaşık 220 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunu ortaya koydu.

Şirketin İşleyişi ve Takipler

Döner zinciri, franchising sistemiyle hızlı bir büyüme göstermiş ve ticari geçmişi olmayan örgüt üyelerinin bayiliklerini almasını sağlamıştır. Denetimlerde, maliye birimlerine kesilen cezaların, franchising sistemindeki şubelere yüklendiği ve böylece şirketin bölge genel merkezinin mali yükümlülüklerden kurtulduğu tespit edildi.

Gözaltına Alınanlar ve İlgili Bilgiler

Operasyonda gözaltına alınan 353 şüpheli arasında her biri dikkat çeken bağlantılara sahip kişiler bulunuyor. Gözaltındaki şüphelilerin %29'u, FETÖ'ye yönelik etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmamış durumda. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın aktardığına göre, operasyonda yakalananların 102'si ByLock kullanıcısı ve 10'u kamu personeli.

Bu operasyonun FETÖ'nün finansal yapılanmasına önemli bir darbe indirmesi bekleniyor ve gözaltına alınanların sorguları devam ediyor.