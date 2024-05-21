FETÖ’ye yönelik operasyonlar sonucunda 44 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hedef alan yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine harekete geçen ekipler, 46 kişiden 44’ünü yakalayarak gözaltına almayı başardı. Şüphelilerden 2’sini ise arama çalışmaları devam ediyor.

FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hedef alan yapılanmasında, emniyetin içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip etme gibi faaliyetler için örgüt tarafından "gizli sorumlu" olarak görevlendirilen 46 şüpheli tespit edildi. Ankara merkezli olmak üzere 28 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon ile 44 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma ve tespit edilen diğer 2 kişinin arama çalışması devam ediyor.