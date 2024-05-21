Bist 100
10.848,03 1%
DOLAR
32,22 0,14%
EURO
35,06 0,17%
ALTIN
2.491,42 -0,26%

FETÖ’ye yönelik operasyonlar sonucunda 44 kişi gözaltında

Ankara merkezli olmak üzere 28 ilde eş zamanlı bir şekilde yürütülen operasyonlarda, kamu ve kuruluşlarda aktif olarak çalıştığı tespit edilen 44 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 09:38
FETÖ’ye yönelik operasyonlar sonucunda 44 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hedef alan yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine harekete geçen ekipler, 46 kişiden 44’ünü yakalayarak gözaltına almayı başardı. Şüphelilerden 2’sini ise arama çalışmaları devam ediyor.

FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hedef alan yapılanmasında, emniyetin içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip etme gibi faaliyetler için örgüt tarafından "gizli sorumlu" olarak görevlendirilen 46 şüpheli tespit edildi. Ankara merkezli olmak üzere 28 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon ile 44 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma ve tespit edilen diğer 2 kişinin arama çalışması devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Nakit arayan herkese 20.000 TL verilecek! Kamu bankasından yılın kampanyası

Bir paket kabartma tozu yeter! Ağızda dağılan anne poğaçası tarifi

İş Bankası 9 ilde yeni personellerini arıyor! Başvuru şartlarını sağlayan yaşadı

Emekli aylığını bu tarihlerde alanlar dikkat! 12.000 TL ödeme için onay çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Kendi işini kurana 500.000 TL hibe! Tek kuruş geri ödemesi yok

Nakit arayan herkese 20.000 TL verilecek! Kamu bankasından yılın kampanyası

Elektrik zammı için tarih verildi! 2 yıldır zam yapılmıyordu

PTT emeklilere kıyağını yaptı! 70.000 TL'ye ihtiyacı olana tek şartla kredi

1 Haziran’da Avrupa uçuşlarına Büyük Zam: Hayallerinizi erteleyeceksiniz

Diz ağrılarına bir günde veda edin! Bu yağ dizlere iksir gibi geliyor

İş arayanlara müjde! En az ilkokul mezunu kadrolu personel alımı başlatıldı

Maaş alan emekliye 15.000 TL destek ödemesi! Son dakika müjdeli haber geldi

İş Bankası 9 ilde yeni personellerini arıyor! Başvuru şartlarını sağlayan yaşadı

Başvuru tarihini kaçıran yandı! Tüm emeklilere bu miktar ödenecek

Emekli aylığını bu tarihlerde alanlar dikkat! 12.000 TL ödeme için onay çıktı

Bir paket kabartma tozu yeter! Ağızda dağılan anne poğaçası tarifi