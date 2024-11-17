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Fettuh'dan Uluslararası Topluma İsrail Katliamları İçin Acil Müdahale Çağrısı

Filistin Meclis Başkanı Ruhi Fettuh, Gazze'de meydana gelen saldırılar sonrası uluslararası müdahale talep etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:10
Fettuh'dan Uluslararası Topluma İsrail Katliamları İçin Acil Müdahale Çağrısı

Fettuh'tan Acil Müdahale Çağrısı

Filistin Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Fettuh, Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde gerçekleşen saldırılarda 96 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, uluslararası topluma İsrail katliamlarına müdahale çağrısında bulundu.

Açıklamanın Detayları

Fettuh, yayımladığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşananları bir insanın aklının alması mümkün değil. Bu bir insanlık felaketi ve dünyanın Filistin halkına yönelik adaletsizliğinin kanıtı" ifadelerine yer verdi.

Fettuh, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma, Gazze'nin kuzeyine yönelik ablukanın acilen durdurulması ve katliamların son bulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, soykırıma maruz kalan 60 binden fazla kişinin kurtarılması gerektiğini belirtti.

Fettuh, "katliamların durdurulması noktasında uluslararası toplumun sergilediği başarısızlığın, İsrail'e yeşil ışık yakmak anlamına geldiğini" ifade ederek, ABD yönetiminin işgal yanlısı askeri ve siyasi tutumunun uluslararası hukukun ihlalinde suç ortağı olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği 6 saldırıda 96 kişinin hayatını kaybettiğini ve 60 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ayrıca, İsrail saldırılarında en az 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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