Fidan, 23. Doha Forumu'nda Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamındaki Doha ziyaretinde Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile bir araya geldi. Gün içinde başka resmi görüşmeler de yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:53
Doha'daki temaslar sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Dohada düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Doha’da katıldığı forum çerçevesinde temaslarını sürdürüyor ve bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuyor.

Bugün yapılan ikili görüşmeler arasında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirilen toplantılar da yer aldı.

