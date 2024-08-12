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Fidan, Blinken ile Görüşerek Kalıcı Ateşkes İçin Baskı Çağrısı Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede kalıcı ateşkes için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:22
Fidan, Blinken ile Görüşerek Kalıcı Ateşkes İçin Baskı Çağrısı Yaptı

Fidan'dan Blinken'a Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kalıcı bir ateşkes için İsrail üzerinde mutlaka baskı uygulanması gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, bu görüşmenin iki tarafın talebi doğrultusunda gerçekleştiğini duyurdu. Paylaşımda, Fidan'ın, Hamas ile İsrail arasındaki müzakere süreci ve artan gerilim hakkında görüşlerinin olduğu aktarıldı.

Hakan Fidan, görüşmede Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye’nin hayatını kaybetmesi ile birlikte, Filistinlilere yönelik sürmekte olan saldırıların, İsrail'in barış arayışına ciddi bir engel olduğunu belirtti.

Baskı İhtiyacı ve Gerilimin Artışı

Paylaşımda, Fidan’ın Hamas'ın daha önce ateşkes konusunda olumlu bir yaklaşım sergilediğine dikkat çektiği ve kalıcı bir ateşkes için İsrail üzerinde baskı yapılması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Bakan ayrıca, bölgede meydana gelen gerilimlerin kaygı verici olduğunu ve İsrail'in çatışmaların yayılmasına neden olacak kışkırtıcı eylemlerden kaçınması gerektiğini Blinken’a iletti.

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