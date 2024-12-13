Fidan, Büyükelçiler Konferansı'nda Bakanları Ağırladı

Büyükelçiler Konferansı'nın Öne Çıkan Panelleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Su, Bağlantısallık ve Enerji" ile "Ekonomi, Finans ve Teknoloji" panellerine ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli konuların ele alınmasını sağladı.

Panellerde Bakanların Katılımı

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformu üzerinden bu panellerle ilgili detaylı bir paylaşımda bulundu. Raporda, Fidan’ın "Su, Bağlantısallık ve Enerji" panelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu konuk ettiği ifade edildi.

Panelin ardından, "Ekonomi, Finans ve Teknoloji" oturumunda ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer aldı. Bu paneller, Türkiye'nin enerji, ekonomi ve altyapı politikaları üzerine kapsamlı bir tartışma ortamı sundu.