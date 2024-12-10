Fidan'dan Suriye için Barış Mesajı

Türkiye'nin yetkili isimlerinden biri olan Fidan, huzurun ve barışın sağlandığı bir Suriye için güçlü bir çağrıda bulundu. Fidan, "Huzurun ve barışın hakim olduğu, farklı dini ve etnik grupların sulh içinde yaşadığı, komşuları için istikrarsızlık üretmeyen bir Suriye'yi görmeyi arzu ediyoruz" ifadeleriyle Suriye'nin geleceğine dair umut dolu bir vizyon paylaştı.

Bu mesaj, uluslararası toplumun dikkatini çekerek, Suriye'deki krizlerin sona ermesi yönündeki çabalara destek vermeye teşvik ediyor. Barış ve istikrar, sadece Suriye için değil, tüm bölge için büyük bir öneme sahip.