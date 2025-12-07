Fidan, Doha Forumu'nda Iraklı Bakan Fuad Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'nda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi; Doha temasları kapsamında Somali ve Suriye yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:33
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında Katar'da, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Doha temasları sürüyor

Bakan Fidan, Katar'daki temaslarını sürdürüyor. 23. Doha Forumu çerçevesinde gerçekleşen görüşme, tarafların bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler çerçevesinde temaslarda bulunması için bir fırsat sundu.

Doha temasları kapsamında bugün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir araya gelmişti.

