Fidan, Doha Forumu'nda Iraklı Bakan Fuad Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında Katar'da, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Doha temasları sürüyor

Bakan Fidan, Katar'daki temaslarını sürdürüyor. 23. Doha Forumu çerçevesinde gerçekleşen görüşme, tarafların bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler çerçevesinde temaslarda bulunması için bir fırsat sundu.

Doha temasları kapsamında bugün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir araya gelmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, KATAR’DA DÜZENLENEN 23. DOHA FORUMU KAPSAMINDA IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD HÜSEYİN İLE BİR ARAYA GELDİ.