Fidan: Filistin'deki Soykırım, İnsan Hakları İlkelerini Zehirliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumun Filistin’de işlenen soykırıma dikkat çekmesini istedi. Fidan, "Filistin'de işlenen soykırım, İnsan Hakları Beyannamesi'nde benimsenen ilkeler ile hedeflerin herkes için eşit ve adil şekilde tanınmadığını gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İhlallerine Dikkat

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen, dünya genelinde ağır ve sistematik insan hakları ihlallerinin devam ettiğini vurgulayarak, bu durumun küresel barış ve istikrar için endişe verici olduğunu belirtti.

Uluslararası Toplumun Ortak Vicdanı Olmalı

Bakan Fidan, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için ciddi mesafelerin kat edilmesi gerektiğini ifade ederken, "İnsanlık değerlerinin ve hukukun yok sayıldığı bu vahşet karşısında, uluslararası toplumun çifte standarttan uzaklaşarak ortak bir vicdan ve tavır sergilemesi elzemdir." dedi.

Türkiye'nin Hedefleri

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Filistin'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması ve Filistin Devleti'nin tanınması adına kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Ayrıca, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi ayrımcılık ve nefret suçlarıyla mücadelede uluslararası girişimlere öncülük etmeye devam edeceğini vurguladı.

Adalet ve Barış İçin Dilek

Fidan, evrensel değerlere dayalı, insan haklarının herkes için üstün tutulduğu, adalet ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya temennisinde bulundu.