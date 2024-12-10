DOLAR
34,84 -0,06%
EURO
36,72 0,15%
ALTIN
3.004,4 -0,97%
BITCOIN
3.412.735,58 -1,45%

Fidan: Filistin'deki Soykırım, İnsan Hakları İlkelerini Zehirliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:27
Fidan: Filistin'deki Soykırım, İnsan Hakları İlkelerini Zehirliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumun Filistin’de işlenen soykırıma dikkat çekmesini istedi. Fidan, "Filistin'de işlenen soykırım, İnsan Hakları Beyannamesi'nde benimsenen ilkeler ile hedeflerin herkes için eşit ve adil şekilde tanınmadığını gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İhlallerine Dikkat

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen, dünya genelinde ağır ve sistematik insan hakları ihlallerinin devam ettiğini vurgulayarak, bu durumun küresel barış ve istikrar için endişe verici olduğunu belirtti.

Uluslararası Toplumun Ortak Vicdanı Olmalı

Bakan Fidan, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için ciddi mesafelerin kat edilmesi gerektiğini ifade ederken, "İnsanlık değerlerinin ve hukukun yok sayıldığı bu vahşet karşısında, uluslararası toplumun çifte standarttan uzaklaşarak ortak bir vicdan ve tavır sergilemesi elzemdir." dedi.

Türkiye'nin Hedefleri

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Filistin'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması ve Filistin Devleti'nin tanınması adına kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Ayrıca, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi ayrımcılık ve nefret suçlarıyla mücadelede uluslararası girişimlere öncülük etmeye devam edeceğini vurguladı.

Adalet ve Barış İçin Dilek

Fidan, evrensel değerlere dayalı, insan haklarının herkes için üstün tutulduğu, adalet ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya temennisinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Hatay'da Deprem Sonrası Talepleri Dinledi
2
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 3 Sivil Hayatını Kaybetti
3
Güney Kore'de Üniversiteler, Devlet Başkanı Yoon'un Görevden Alınmasını Talep Ediyor
4
Fransa'nın Savaş Uçakları Çad'dan Çekilmeye Başladı
5
İngiltere'de Kaybolan İzmirli Profesör için Eşi Açıklama Yaptı
6
Şehit Astsubay Hüseyin İpek Nevşehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Cezayir'de Türkiye Maarif Vakfı'na Okul Açma İzni

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!