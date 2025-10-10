Fidan: Gazze Ateşkesi Kazasız İlerlemezse Savaş Yeniden Başlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatının kazasız uygulanmasının ve İsrail provokasyonlarının engellenmesinin hayati olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:43
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki ortak basın toplantısında, Kahire'de varılan mutabakat sonucunda Gazze için sağlanan ilk aşama anlaşmasının kazasız uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Mütabakatın esas maddeleri

Fidan, Kahire'de varılan mutabakatın Gazze'de barış planının birinci aşamasına ilişkin olduğunu ve İsrail kabinesinin de onayını verdiğini hatırlattı. Anlaşmanın; Gazze'ye insani yardımların girmesi, yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesi ve İsrailli birliklerin anlaşmada belirtilen noktalara çekilmesi gibi temel unsurları içerdiğini belirtti.

Provokasyon uyarısı ve uluslararası seferberlik

Fidan, sürecin aksamadan ilerlemesinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Burada yoğunlaştığımız bu mutabık kalınan anlaşmanın bir kazaya uğramadan yürümesi önemli. Özellikle İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi, savaşı tekrar başlatacak, soykırımı devam ettirecek, yerinden edinmeyi devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor."

Bu çerçevede Türkiye'nin hem sahada anlaşmanın uygulanmasına teknik destek sağlayacağını hem de global stratejik düzeyde farkındalığı artırıp uluslararası diplomatik gayretleri harekete geçireceğini kaydetti.

Sonraki aşamalar ve süreç yönetimi

Fidan, birinci aşama hayata geçirilirken sonraki aşamaların da aksamadan uygulanmasının önemine işaret ederek, "Çünkü sürecin durması demek Allah muhafaza tekrar katliamlara dönülmesi manasına gelecek" değerlendirmesinde bulundu. Önceliğin şu an için ateşkes, rehineler ve insani yardım olduğuna dikkat çekti; ikinci aşamada ise Gazze'nin yönetimi, iç güvenlik ve düzenin yeniden tesisinin ele alınacağını belirtti.

Fidan, sürecin kesintisiz ilerlemesi için uluslararası toplum, bölgesel paydaşlar ve kardeş ülkelerle koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti ve "İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir dikkatle titizlikle bu süreci yönetmeye, yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ankara’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından her iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

