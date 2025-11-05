Fidan: Gazze Ateşkesi Tüm Zorluklara Rağmen Sürmeli

Finlandiya ziyareti ve temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Finlandiya'da mevkidaşı Elina Valtonen ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Valtonen'e misafirperverliği için teşekkür ederek başlayan Fidan, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile de bir araya geleceğini ve bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde konuşmacı olarak yer alacağını söyledi.

Fidan, dün Finlandiya'da Tatarların çatı derneği Finlandiya İslam Cemaati temsilcileriyle yaptığı görüşmeye değinerek, 'Buradaki Tatarların kendi kimliklerini korurken aynı zamanda bu ülkenin toplumsal ve kültürel hayatına katkı sunuyor olmaları gerçekten bizleri sevindiriyor' ifadelerini kullandı.

Ekonomik ilişkiler ve yeni iş birliği alanları

İkili ilişkileri kapsamlı ele aldıklarını belirten Fidan, önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımları değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Fidan, bilişim teknolojileri ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere daha yakın iş birliğine hazır olduklarını, Arktik bölgesinin de fırsatlar sunduğuna inandıklarını vurguladı.

Savunma sanayi iş birliği

Savunma sanayinin iki ülke arasındaki önemli iş birliği alanı olduğuna dikkat çeken Fidan, 'Bildiğiniz gibi savunma sanayi iş birliği mutabakat muhtırasını geçtiğimiz haziran ayında imzalamıştık. Bu belgeyle ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve kabiliyet geliştirme alanlarında iki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır' dedi. Fidan, kurum ve firmaların somut projeleriyle bu iş birliğinin daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

AB, güvenlik ve SAFE mekanizması

Fidan, Nordic ülkeleriyle güvenlik diyalogunu derinleştirmenin önemine işaret ederek AGİT 2025 dönem başkanlığı çerçevesinde Avrupa güvenliğini ele aldıklarını söyledi. Türkiye'nin Avrupa güvenliğine kritik katkılar sağlayan bir NATO müttefiki olduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin SAFE mekanizması başta olmak üzere AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerine dahil edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

AB ile ilişkilerde Finlandiya'ya teşekkür eden Fidan, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini uzun vadeli, gerçekçi ve stratejik bir bakış açısıyla ele alması gerektiğini; gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloglarının ilerletilmesinin her iki tarafın da menfaatine olduğunu belirtti. Schengen vize süreçlerinde AB tarafından atılan kolaylaştırıcı adımları olumlu bir iyi niyet göstergesi olarak değerlendirdi.

Gazze'deki son duruma ilişkin açıklama

Gazze'deki gelişmelere de değinen Fidan, 'Ateşkesin ilanından bu yana İsrail'in saldırılarında yaklaşık 250 Filistinli hayatını kaybetti. Fakat biz ateşkesin tüm zorluklara rağmen devam etmesini, bir sonraki aşamaya geçilmesini ve uluslararası toplumun bu noktada üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmaktadır' diye konuştu.

Fidan, BM bünyesinde süren çalışmalar ile barış planının hayata geçirilmesine ilişkin yoğun müzakerelerin devam ettiğini, insani yardımların içeriye girişinin yetersiz olduğunu ve bunun etkinleştirilmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Valtonen'den Türkiye'ye destek ve değerlendirmeler

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkilerde ticaretin önemine vurgu yaparak Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin pozisyonunu takdir ettiklerini ifade etti. Valtonen, 'Türkiye sadece son dört yılda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemekle kalmadı, aynı zamanda Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı sonrasında bu konuyu açıkça dile getirdi' dedi.

Valtonen, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve iki devletli çözüme bağlılıklarını yinelediklerini söyledi. Ayrıca Fidan'a hediye ettiği Mauno Koivisto'nun 'The Russian Idea' adlı kitabına atıfta bulunarak, 'Russian Idea kitabını Sayın mevkidaşım Hakan Fidan'a göndermemin sebebi şuydu; içerisinde bir bölüm var orada deniliyor ki; "Rus İmparatorluğu'nun saygı gösterdiği tek güç Osmanlı Devleti'ydi"' ifadelerini kullandı.

AB üyeliğine ilişkin ortak beklentiler

Valtonen, Finlandiya'nın 1999'dan bu yana Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini ve liyakat temelli genişlemeyi savunduklarını belirtti. Türkiye'nin SAFE mekanizmasında eşit koşullarda yer almasının önemine dikkat çekti.

Basın toplantısında Fidan, Avrupa ile stratejik iş birliğinin gerekliliğini vurgulayarak, 'Yeni konjonktürde Türkiyesiz bir AB eksik kalır' değerlendirmesinde bulundu ve AB-Türkiye entegrasyon sürecinin irade ile ilerletilmesinin önemine işaret etti.

