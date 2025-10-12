Fidan, Güler ve Kalın Ankara'da Suriyeli Mevkidaşlarla Güvenlik Görüşmesi

Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya gelerek güvenlik işbirliği ve güncel gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 15:22
Görüşmelerde güvenlik işbirliği ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklara göre, Fidan, Güler ve Kalın'ın görüştüğü Suriyeli yetkililer arasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh yer aldı.

Toplantıda, iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliği ile bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 2) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (sağda); Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sol 3), Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra (sol 2) ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin Seleme (solda) ile Ankara'da görüştü.

