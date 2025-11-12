Fidan: Hamas'ın Yapıcı İradesi Var, İsrail de Ateşkese Destek Vermeli

Fidan ve Mısırlı Bakan Abdulati Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’ye gelen Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Gazze’deki durum ana gündem maddeleri olarak öne çıktı.

Ekonomik ve Stratejik İşbirliği

Bakan Fidan, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kapsamında yapılan toplantıda ilişkilerin tüm boyutlarının detaylı şekilde ele alındığını belirtti. İkili ticaret hacminin geçen yıla göre yüzde 10 artış göstererek yaklaşık 9 milyar dolar seviyesine yaklaştığını, hedeflerinin ise ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltmek olduğunu söyledi.

Fidan, Türk firmalarının Mısır’daki yatırımlarının istihdama ve üretim kapasitesine katkısına vurgu yaparak, ulaşım, bağlantısallık, enerji ve hidrokarbonlar gibi stratejik alanlarda iş birliğini derinleştirme kararı alındığını aktardı.

Askeri ve Savunma İşbirliği

Fidan, "Mısır’la askeri alandaki çalışmalarımız da son dönemde artmakta" diyerek karşılıklı ziyaretler ve tatbikatlarla askeri ve güvenlik diyalogunun ilerletileceğini söyledi. Savunma sanayii alanında ortak projeler geliştirilmesinin iş birliğini güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Gazze ve Ateşkes Mesajı

Görüşmenin ana gündeminde Gazze’deki son durumun bulunduğunu vurgulayan Fidan, katıldığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir."

Fidan, İsrail’e insani yardımların girişine ilişkin tüm engelleri kaldırma ve sınır kapılarını açma çağrısını yineledi. Mısır’ın insani yardım çabalarını takdir ettiğini belirten Fidan, Türkiye’den gönderilen yardım gemisinin yaklaşık 810 ton insani yardım taşıyarak Mersin Limanı’ndan El Ariş Limanı’na hareket ettiğini açıkladı.

Ayrıca Gazze’de geçici barınma alanlarının oluşturulması ve yeniden imar sürecinde tüm imkanların seferber edileceğini, Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası konferansa katkı sunacaklarını dile getirdi.

Filistin, Doğu Akdeniz ve Libya

Uluslararası toplumun Filistin yönetiminin esas olduğunu hatırlaması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Gazze Filistin’in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir" dedi. Bu anlayışla birçok sorunun çözülebileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz konusunda ise bölgeyi ilgili tarafların meşru menfaatlerine ve hakkaniyete saygı duyulan bir refah bölgesi olarak görmek istediklerini ifade eden Fidan, Libya’da kalıcı istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekti ve Libyalıların önderliğinde atılacak adımları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Suriye ve Terörle Mücadele

Fidan, Suriye’nin uluslararası pozisyonunda olumlu gelişmeler olduğunu belirterek Şam yönetiminin Washington ziyaretine atıf yaptı. "Suriye’nin DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonuna katılmasından memnuniyet duymaktayız" sözleriyle, bu katılımın terörle mücadele kapasitesini ve güvenlik ortamını iyileştireceğini kaydetti.

Türkiye’nin, terörden arındırılmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonuna desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Mısır’dan Ankara’ya Jest ve Ortak Vizyon

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 100. yılında gerçekleştirdikleri ziyaretin önemine işaret ederek Antik Mısır dönemi krallarından III. Amenhotep heykelinin replikasını Ankara’da sergilenmek üzere hediye ettiklerini açıkladı.

Abdulati, Türkiye, Mısır, Katar ve ABD’nin çabalarıyla Gazze için sağlanan anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için çalışmaların süreceğini ve iki devletli çözüm çerçevesinde 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasının önemini vurguladıklarını belirtti.

Soru-Cevap ve ABD Ziyareti

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde, Fidan ABD ziyaretine ilişkin sorulara da yanıt verdi. Beyaz Saray’daki görüşmelerde Suriye konusunun, ülkenin birlik ve bütünlüğü, mültecilerin geri dönüşü ve bölgesel tehdit oluşturmaması gibi başlıkların ele alındığını söyledi. Türkiye, Amerika ve bölge ülkelerinin iş birliğinin önemine dikkat çektiğini belirtti.

Toplantı, iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliği ve bölgesel istikrar için ortak taahhütlerin yinelenmesiyle sona erdi.

