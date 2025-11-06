Fidan: Nefret Suçlarıyla Mücadele "Ahlaki Vazifemiz" — Başkonsoloslar Konferansı'nda Dış Politika Vurgusu

Hakan Fidan: Nefret suçlarıyla mücadele hem siyasi hem ahlaki görevimizdir

Başkonsoloslar Konferansı’nın açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dış temsilciliklerin rolünü ve yurtdışındaki vatandaşlara verilen hizmetlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, "2023 yılından itibaren 750’yi aşkın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı içeren saldırı kayıtlara geçmiş durumda. Nefret suçlarıyla mücadelemiz yalnızca siyasi ve hukuki değil, aynı zamanda ahlaki vazifemizdir" ifadelerini kullandı.

Konferansın amacı ve kapsamı

Bu yıl ilk kez "Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız" teması ile Ankara’da 6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen konferansta, başkonsoloslukların dış politikanın farklı alanlarındaki etkinliği arttırılacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla eş güdüm içinde ileri döneme yönelik ortak strateji ve yol haritası oluşturulması hedeflenecek.

Konsolosluk ağı ve kurumsal dönüşüm

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı teşkilat yapısında yapılan değişikliklerle bakanlığın dış politika konularına 360 derece bakış kazandığını belirtti. Yurt dışı teşkilatının büyüdüğüne dikkat çekerek, 263 temsilciliğimizle dünyada 3. en büyük diplomatik temsil sahibiyiz ve 264. temsilciliğimizi de açma aşamasındayız dedi. Ayrıca 99 başkonsolosluğumuzla en geniş konsolosluk ağı olan ülkeyiz ve 2 bine yakın personelimizle yurtdışındaki vatandaşlara hizmet verildiğini aktardı. Bakan, Hukuk danışmanlarımız ve bağlı ateşelerimiz dahil edildiğinde bu sayı daha da artmakta ifadesini kullandı.

Hizmet hacmi, teknoloji ve konsolosluk faaliyetleri

Fidan, nicelik ve nitelik bakımından hizmet kalitesinin artışına önem verdiklerini belirterek, 2024 yılında yıllık sadece 147 bin olan yurt dışı işlem sayısının bugün itibarıyla 3 milyonun üzerinde olduğunu söyledi. Yurtdışında vatandaşlara sunulan hizmetlerin çeşitliliğine dikkat çekerek, 9 binin üzerinde işlem ve 70’in üzerinde farklı konuda hizmet sunulduğunu ifade etti. Bakan, teknolojik altyapının güçlendirilmesine vurgu yaparak çevrimiçi konsolosluk hizmetlerine erişim çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Seçimler, oy kullanma ve konsolosluk himayesi

Yurt dışında seçim sandıklarının 2014 yılından bu yana uygulandığını hatırlatan Fidan, "2023 yılında Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimlerde 73 ülkedeki 151 temsilciliğimiz ve ilave 16 şehirde 2 milyona yakın vatandaşımız oy kullandı. Bu konuda başkonsolosluklarımız önemli bir rol üstlendi" dedi. Türkiye’nin konsolosluk himayesini geniş yorumladığını belirterek, çağrı merkezinin önemine dikkat çekti: Kuruluşundan bu yana geçen 15 yıl içerisinde doğal afet, savaş ve kriz dönemlerinde ana başvuru merkezi haline gelen çağrı merkezi 7 gün 24 saat, 9 dilde ve günlük 2 binden fazla çağrıya yanıt vermekte.

Toplumla bağlar ve koruma sorumluluğu

Bakan, başkonsoloslukların yurtdışındaki Türk toplumunun ekonomi ve akademi başta olmak üzere her alanda temsil edilmesi çalışmalarında birleştirici rol üstlenmesi gerektiğini belirtti: "Başkonsoloslarımız olarak görev bölgelerinizdeki Türk toplumunun birlik ve beraberliğini güçlendirmeniz birleştirici bir rol oynamanız önem taşımakta. Bunu yaparken devletimizin desteğini her daim hissettirmelisiniz". Ayrıca ırkçılık, İslamofobi ve diğer nefret suçlarına karşı vatandaşların güvenliğini savunmanın misyon şeflerinin görevi olduğunun altını çizdi: "Yaşadıkları her yerde vatandaşlarımızın saygınlığını ve güvenliğini savunmak asli görevimizdir".

