Fidan, Norveçli Mevkidaşı Eide ile Doha'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'nda Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Gazze, Ukrayna ve Sudan konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:42
Fidan, Norveçli Mevkidaşı Eide ile Doha'da Görüştü

Fidan, Norveçli Mevkidaşı Eide ile Doha'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular

Toplantıda Gazze'deki durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve Sudan'daki iç savaş gibi bölgesel güvenlik ve insani konular ele alındı.

Bakan Fidan'ın Doha temasları çerçevesinde bugün ayrıca Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüşmeler gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, KATAR’IN BAŞKENTİ DOHA’DA DÜZENLENEN 23. DOHA FORUMU KAPSAMINDA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, KATAR’IN BAŞKENTİ DOHA’DA DÜZENLENEN 23. DOHA FORUMU KAPSAMINDA NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI ESPEN BARTH EİDE İLE BİR ARAYA GELDİ.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, KATAR’IN BAŞKENTİ DOHA’DA DÜZENLENEN 23. DOHA FORUMU KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Karaburun Tesisi'nden Arıtılmamış Atık Su Denize Boşaltılıyor
2
Bolu'da Köpek Sesleriyle Panikleyen Tilki Vatandaş Kamerasında
3
ASELSAN'dan TOLUN-F: Tek Sortide Çift Vuruş, Anti‑Jam ile Tam İsabet
4
Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Süreci Zedelemek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz
5
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
6
Cizre'de Define Mağrasında Çökme Tehlikesi: 11 Kişilik Kurtarma Ekibi Geri Çekildi
7
Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi