Fidan, Norveçli Mevkidaşı Eide ile Doha'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular

Toplantıda Gazze'deki durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve Sudan'daki iç savaş gibi bölgesel güvenlik ve insani konular ele alındı.

Bakan Fidan'ın Doha temasları çerçevesinde bugün ayrıca Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile görüşmeler gerçekleştirdi.

