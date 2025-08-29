DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,15 -0,01%
ALTIN
4.558,9 -1,14%
BITCOIN
4.464.347,3 3,06%

Fidan TBMM'yi Gazze'de Son Durum ve Soykırım Davası Hakkında Bilgilendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Gazze'deki vahşeti, Türkiye'nin diplomatik girişimlerini ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki müdahilliğini anlattı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:26
Fidan TBMM'yi Gazze'de Son Durum ve Soykırım Davası Hakkında Bilgilendirdi

Fidan TBMM'yi Gazze'deki Durum ve Türkiye'nin Girişimleri Hakkında Bilgilendirdi

Genel Kurulda yapılan bilgilendirme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda Gazze'de yaşananları, bölgedeki insani krizi ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını anlattı. Fidan, Gazze'de işlenen vahşetin insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçtiğini vurguladı.

Türkiye'nin diplomatik rolü

Bakan Fidan, Türkiye'nin diplomatik sahada ön saflarda yer aldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ve bölgesel düzeyde yürüttüğü diplomasiye dikkat çekti. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı "insanlık vicdanını harekete geçiren bir manifesto" olarak nitelendirdi.

Çok taraflı girişimler ve ortak çalışmalar

Fidan, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi gibi platformlarla ortak çalışmalar yürütüldüğünü; İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi temas grubuna 7 ülkeyle birlikte öncülük ettiklerini açıkladı. Ayrıca iki devletli çözüm çalışma grubunu İrlanda ile eş başkanlık ettiklerini ve 18 Nisan 2025'te TBMM'nin ev sahipliğinde Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı düzenlediklerini hatırlattı.

Siyasi sonuçlar ve tanınma hamleleri

Fidan, Türkiye'nin girişimlerinin bazı ülkelerin Filistin'i tanıma kararlarında etkili olduğunu belirtti. İngiltere, Fransa, Kanada, Malta, Yeni Zelanda, Portekiz ve Avustralya gibi ülkelerin Filistin'i eylül ayında tanıma niyetlerini duyurduğunu aktardı ve bunun uluslararası diplomasi bakımından "tarihi bir kırılma" olduğunu söyledi.

Savunma-askeri tedbirler ve uluslararası baskı

Bakan, İsrail'e yönelik silah transferinin durdurulmasının önemine vurgu yaparak, bu amaçla 52 ülkenin katılımıyla BM nezdinde önemli bir girişimde bulunduklarını belirtti. Ayrıca İsrail'e ticaretin kesilmesi, BM çalışmalarına katılımının askıya alınması ve silah sevkiyatının sonlandırılması yönünde benzer düşünen ülkelerle adımlar atılacağını ifade etti.

Soykırım davası ve hukuki adımlar

Fidan, Türkiye'nin hukuk yollarını da aktif kullandığını aktararak şunları söyledi: "Ülkemiz, Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan soykırım davasına müdahil olan sadece 13 ülkeden birisidir." Ayrıca Türkiye'nin İsrail'in BM ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hukuki sorumluluklarına ilişkin süreçlere katkı sağladığını ve UNRWA'nın Ankara'da ofis açması için 21 Haziran 2025'te bir anlaşma imzalandığını belirtti.

Ateşkes çabaları ve bölgesel sonuçlar

Devam eden ateşkes müzakerelerinde istihbarat diplomasisi ve açık diplomasi yürüttüklerini aktaran Fidan, taraflarla görüşmelerin sürdüğünü ve kalıcı barışa ulaşmak için ateşkesin tesis edilmesini kolaylaştıracak adımlar atıldığını söyledi. Gazze'de olası bir zorla göç ve yerleşim planlarına dikkat çekerek, Kuzey Gazze'den güneye doğru zorunlu göç ettirilme hedefinin bulunduğunu ifade etti.

Uluslararası kamuoyu ve izolasyon

Bakan, Batı kamuoylarının da vicdan muhasebesi yapmak zorunda kaldığını, yaklaşık 150 ülkenin Filistin'i tanıdığını ve İsrail'in uluslararası toplumda tecrit edilmeye başlandığını söyledi. Bu tepkilerin daha kolektif hale gelmesinin önemine vurgu yaptı.

İki devletli çözüm ve bölgesel barış hedefi

Fidan, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasının iki devletli çözümün temeli olduğunu belirtti. Bölgedeki barış, istikrar ve refah için bu yolun tek seçenek olduğunu vurguladı ve bölgesel aktörlerle temasların sürdürüleceğini bildirdi.

Direnişin ve adalet çağrısının önemi

Bakan, Filistinlilerin İsrail ordusuna karşı sürdürdüğü direnişin unutulmayacağını ancak asıl direnişin şimdi başladığını söyledi: "Belki bu kan hemen durmayacaktır ancak eminiz ki bu kutlu direniş tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak." Fidan, zulüm ile abad olunamayacağını ve her zalimin sonunda kendi sonunu hazırlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin kararlı duruşu

Fidan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde adaletin ve vicdanın sesi olmaya devam edeceğini belirterek, "Türkiye olarak, daha adil bir düzenin inşası için yol gösteren kutup yıldızı olmayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da mazlumun umudu, zalimin hasmı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantılar ve önümüzdeki süreç

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde Filistin konusunu öne çıkardıklarını, 25 Ağustos'ta Cidde'de yapılan olağanüstü toplantıda ortak duruş ve uluslararası toplumu harekete geçirme yollarının ele alındığını aktardı. Ayrıca İrlanda ile yakın istişarelerin sürdüğünü belirtti.

Not: Bilgilendirme konuşması TBMM Genel Kurulunda yapılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Midibüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcusunu Hastaneye Yetiştirdi
2
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
3
Adana'da çöpe atılan altınlar polis çalışmasıyla bulundu
4
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
5
Temyiz Mahkemesi: Epping Otelinde Sığınmacılar Kalabilir
6
Sındırgı'da Depremzedelere AFAD'dan 16 Konteynerli Geçici Çarşı
7
Hakan Fidan TBMM'de Gazze'yi Değerlendirdi: İsrail'in Politikaları ve Yardım Krizi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı