Fidan: Türkiye Gazze'ye Havadan Yardıma Onay Verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım gönderme kararını ve bu süreçteki koordinasyon ayrıntılarını paylaştı.

TBMM'de görüşülen gündem

Fidan, TBMM Genel Kurulunun, "İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere yaptığı olağanüstü toplantısında" söz aldığını belirtti. Genel Kurul'da bazı konuşmalarda hükümetin Gazze'ye havadan yardım konusunda isteksiz olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığını, bu konuyu açıklığa kavuşturmak istediğini ifade etti.

Havadan yardım tartışmasının ayrıntıları

Fidan, Türkiye'nin en hassas alanlarından birinin Filistinlilere yardım olduğunu vurgulayarak AFAD ve Türk Kızılay'ın gece gündüz çalıştığını anlattı. Havadan yardım meselesine ilişkin olarak Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Bütün uluslararası profesyonel yardım örgütleri, havadan yardım atılmasının ölüme sebep olduğunu ve kesinlikle yerini bulmadığını söylüyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik. Cumhurbaşkanımız bu konuda bize, yapılması konusunda onay verdi."

Ürdün ile koordinasyon ve TSK hazırlığı

Fidan, yardımı bırakacak Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarının Ürdün hava sahasını kullanacağı için Ürdün'ün rızasının gerektiğini belirttiğini, bu konuda Ürdün ile görüşüldüğünü aktardı. Konuyla ilgili olarak Bakan şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bu konu bizim gündemimize geldi. Biz, Ürdün ile bu konuda koordinasyonda bulunduk. Havadan yardım atma meselesinin İsrail'in uluslararası baskı altında kendisine yönelik bir kozmetik faaliyet olduğunu bilmemize rağmen yine de yardım yardımdır, bir gram yardım olsa da yardımdır..."

Fidan, Ürdünlülerle yürütülen görüşmelerde Türkiye'nin uçak desteği teklif ettiğini ve Ürdün'ün bazı durumlarda İsrail ile koordinasyonu çözemediklerini ifade ettiğini aktardı: "Ürdünlülerle birkaç defa 'biz buraya gelelim, ne uçak istiyorsanız vermeye hazırız.' dedik. Muhtemelen onlar İsrail ile bu meseleyi çözemediler. İsrail ile koordinasyonunu iyi yapmış ülkelere Ürdünlüler izin veriyorlar, alıyorlar, götürüyorlar. 'Başka neye ihtiyacınız var?' dedik, 'Bizim havadan kargo atan paraşüte ihtiyacımız var.' dediler. Silahlı Kuvvetler bunları hemen gönderdi. Uçaklarımız hazır. Hava sahasının açılmasıyla ilgili Ürdün bir koordinasyonda bize onay verdiği zaman hemen gidecek durumdayız, problem değil."

Kozmetik operasyon uyarısı ve Türkiye'nin tavrı

Fidan, havadan yardım atmanın bir "kozmetik operasyon" olduğu uyarısını yineleyerek, ancak "bir insana bir gram gıda gitse bile biz bunun için mutmain olacağımızdan 'buna da varız' dedik" ifadelerini kullandı. Bakan, bu konuda kozmetik amaçla hareket eden diğer ülkelerin koordinasyonunun Türkiye'yi kapsamadığını da sözlerine ekledi.