Fidan: Türkiye Gazze'ye Nefes, Filistin'e Umut Olmaya Devam Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Johann Wadephul ile ortak basın toplantısında Gazze'de ateşkesin sürmesi, insani yardımların kesintisiz devamı ve iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 18:07
Hakan Fidan ile Johann Wadephul ortak basın toplantısında Gazze ve insani yardım gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerde Gazze konusunun ele alındığını belirten Fidan, "İki taraf olarak da Gazze'deki ateşkesin devamlılığı, insani yardımların kesintisiz girmesini, savaşın kalıcı olarak durmasını beklediğimizi teyit ettik."

Fidan, bölgedeki kalıcı barış için iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin esas adım olduğunu vurgulayarak, Gazze'de sağlanan barış ikliminin korunması, ateşkesin bozulmaması ve bu yönde atılması gereken adımlar ile uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Alman mevkidaşıyla hemfikir olduklarını söyleyen Fidan, Avrupa'nın ve özellikle Almanya'nın Filistin ve Gazze konularında ortaya koyacağı yapıcı adımların büyük değer taşıyacağını belirtti. Fidan, Türkiye'nin sağlanan mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi bundan sonra da fazlasıyla yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Fidan, özellikle adı geçen 'görev gücü, barış kurulu veya uluslararası istikrar gücü' gibi henüz tam olarak oluşturulmamış yapıların hayata geçmesi durumunda Türkiye'nin içinde yer alma konusunda Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) tarafından ortaya konan tam bir irade olduğunu kaydetti.

Ateşkesin hemen ardından yardım çalışmalarının yoğunlaştığını belirten Fidan, Dışişleri Bakanlığı olarak bir Büyükelçinin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak görevlendirildiğini açıkladı. Fidan, görevlendirilen Büyükelçinin geçmişte AFAD Başkanlığı da yapmış olan Mehmet Güllüoğlu olduğunu ve göreve başladığını söyledi.

Fidan, koordinatör vasıtasıyla saha çalışanı yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer devletlerle diplomatik koordinasyonun sağlanacağını dile getirdi ve Gazze'deki insani yardımların uzun vadeli ve sistemli olması gerektiğine işaret etti.

"Türkiye, Gazze'ye nefes, Filistin'e umut olmaya devam edecektir." diyen Fidan, Gazze'nin yeniden imarına yönelik çabalara aktif destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Fidan, "Gazze'de yükselecek her bina insanlığın ortak vicdanının eseri olacaktır." ifadesini kullandı.

Son olarak Fidan, "Henüz yolun çok başındayız. Nihai amacımız iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hakim olacağı bir Orta Doğu kurmaktır." dedi.

(Sürecek)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

